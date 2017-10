"Regret că nu am obţinut nicio medalie de aur"

Ilie Floroiu, despre evoluția fariștilor la Jocurile Mondiale Universitare:

"Regret că nu am obținut nicio medalie de aur"

Ştire online publicată Joi, 25 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Delegația României a în-cheiat participarea la Jocurile Mondiale Universitare de la Shenzhen (China) cu un total de 16 medalii, dintre care trei de aur.Cinci dintre aceste medalii au fost obținute de sportivii legitimați la CS Farul Con-stanța. Din păcate, însă, nu am consemnat nicio medalie de aur în rândul sportivilor de la malul mării, aspect remar-cat și de conducătorii clubului.Directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că este mulțumit de rezulta-tele sportivilor de la litoral, în China.„Apreciez rezultatele ob-ținute de sportivii constănțeni drept bune și foarte bune. Singurul meu regret îl constituie faptul că nu am reușit să obținem nicio medalie de aur. Însă, acest lucru nu mă poate împie-dica să-mi exprim satis-facția pentru faptul că am reușit o prestație deosebită la Shenzhen”, a spus Floroiu.Marian NEDELEA