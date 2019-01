Reginele Europei! Andreea Grecu şi Teodora Vlad, pe podium la Winterberg

Reginele Europei! Andreea Grecu și Teodora Vlad, pe podium la Winterberg

Performanță excelentă obținută de componentele lotului național femininde bob al României, sportivele antrenatede profesorul Paul Neagu trecându-și în palmares aurul și argintul la Cupa Europei de la Winterberg.Echipajul Andreea Grecu (pilot) / Teodora Andreea Vlad (împingător; România) a cucerit două medalii - una de aur și una de argint - în probele de bob dublu feminin din cadrul etapelor de Cupă a Europei de la Winterberg (Germania).În prima rundă, sportivele antrenate de profesorul Paul Neagu și-au adjudecat medaliile de argint, cu timpul de 1 minut, 59 secunde, 23 sutimi. Pe prima poziție s-a clasat puternicul echipaj german format din Laura Nolte și Deborah Levi (1:58.57), podiumul fiind completat, oarecum surprinzător, de Breeana Walker și Jamie Scroop (Australia; 2:00.19).Pentru Laura Nolte (20 de ani), campioană olimpică de tineret în 2016, a fost prima victorie în circuitul Cupei Europei. Acest lucru a ambiționat-o și mai tare pe Andreea Grecu, la rându-i campioană mondială de juniori, care, a doua zi, a condus impecabil bobul României și, alături de colega sa Teodora, a devenit campioană în Cupa Europei, cu un timp excelent - 1:55.92.În urma celor două sportive legitimate la CSSI Mamaia au sosit echipajele Laura Nolte/Lena Zelichowski (1:56.16) și Anne Lobenstein/Kathleen Heigl (1:57.18), ambele din Germania.„Bifăm o nouă performanță de excepție, este motiv de mare bucurie. Am luat mai întâi argintul, apoi am câștigat aurul, la Winterberg s-a intonat imnul României. Fetele au fost cele mai rapide de pe pârtie, bobul pilotat de Andreea atingând viteza de 128 km/h”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.La startul Cupei Europei de la Winterberg s-au aliniat nouă echipaje reprezentând națiuni puternice în bob, precum Germania, Rusia sau Elveția.Pentru practicanții sporturilor albe, urmează o nouă provocare: Cupa Europei de la Innsbruck (Austria), programată în zilele de 10 și 11 ianuarie.★ ★ ★La Campionatul Național de monobob feminin, competiție desfășurată în premieră în istoria federației, sportiva Ștefania Popescu, de la CSSI Mamaia, s-a clasat pe locul trei, doar 10 sutimi despărțind-o de medalia de argint.„În cursul lunii martie, în stațiunea La Plagne, din Franța, va avea loc un stagiu de pregătire cu monobobul. Dacă Ștefania Popescu va demonstra că are calități de pilot, atunci va fi selecționată în lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă pentru Tineret, care se vor desfășura, în 2020, în Elveția, la Lausanne”, a precizat profesorul Neagu.