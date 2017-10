„Regii gheţii“ vin să facă spectacol în România

Evgheni Plușenko și Stephane Lambiel patinează în „Turul Olimpic”

„Regii gheții“ vin să facă spectacol în România

Ştire online publicată Miercuri, 27 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Unele dintre cele mai importante figuri ale patinajului mondial, în frunte cu campionul european en-titre Evgheni Plușenko, vor sosi la București, pentru un spectacol „Kings On Ice - Olympic Tour”, ce va avea loc în data de 11 aprilie, la patinoarul „Mihai Flamaropol”. După succesul spectacolelor susținute în 2007 și 2008, proiectul „Kings on Ice” aduce la București 16 dintre cele mai apreciate nume ale patinajului internațional. Sub cupola patinoarului bucureștean, spectacolul va reuni, pentru prima dată, numai campioni olimpici, mondiali și europeni, Evgheni Plușenko și Stephane Lambiel, câștigători la Campionatele Europene de patinaj artistic din acest an de la Tallinn, fiind doar câteva dintre numele elitei patinajului mondial ce vor aduce magia acestui sport la București. Evgheni Plușenko a câștigat în cei peste 14 ani de carieră nu mai puțin de 50 de medalii de aur, în 76 de competiții, scriind istoria patinajului artistic prin delicatețea și complexitatea mișcărilor sale, ducând tehnica patinajului la un nou nivel, unanim apreciat de către public și criticii de specialitate. Plușenko a fost de trei ori campion mondial, de patru ori câștigător al competiției Grand Prix, de cinci ori campion european și de șapte ori câștigătorul campionatului național de patinaj din Rusia. Alături de Plușenko, la București se va mai afla și campionul mondial Stephane Lambiel, laureat, anul acesta, cu medalia de bronz la Campionatele Europene de patinaj artistic. Clasându-se printre cei mai buni patinatori la ediția din 2002 a Campionatelor Europene, Stephane Lambiel și-a perfecționat tehnica, dezvoltându-și, de-a lungul anilor, un stil aparte, ce i-a adus în 2005 și primul titlu de campion mondial, la competiția din Moscova. Această distincție a fost urmată de o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Torino din 2006 și de un nou titlu de campion mondial în același an. Show în acordurile viorii Stradivarius Unul dintre cei mai cunoscuți violoniști ai momentului, Edvin Marton, îi va însoți pe campionii patinajului internațional la București, acompaniind unele dintre evoluțiile spectaculoase ale sportivilor cu acordurile celebrei sale viori Stradivarius. Recompensat cu un premiu Emmy pentru cea mai bună compoziție muzicală a anului 2006 și deținătorul unei medalii de aur la Competiția Mondială a Violoniștilor, Edvin Marton se va afla, anul acesta, la a patra sa vizită în România.