Reghecampf este noul antrenor al echipei Steaua

Ştire online publicată Joi, 03 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Laurențiu Reghecampf, în prezent sub contract cu echipa bulgară de fotbal Litex Loveci, este noul antrenor al formației Steaua București, a anunțat, aseară, finanțatorul grupării roș-albastre, Gigi Becali."De mâine (joi, n. red.), de la ora 10,00, la antrenament la Mogoșoaia va fi Reghecampf cu tot staff-ul său. M-am înțeles cu el. E sub contract, dar nu a putut refuza oferta mea. Am convenit cu el să nu dăm detalii din contract", a spus Gigi Becali la postul Digi Sport.