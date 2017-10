Record pentru turneele de Grand Slam: Premiile de la Wimbledon totalizează 25 de milioane £

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Wimbledon, care va debuta luni, este cel mai vechi turneu de tenis din lume, dar și cel mai prestigios. Se desfășoară la complexul All England Club (Londra) încă din 1877 și face parte din categoria celor patru competiții de Grand Slam, alături de Australian Open (Australia), Roland Garros (Franța) și US Open (SUA). Wimbledon, singurul concurs major care are loc pe iarbă, este considerat de mulți iubitori ai tenisului cel mai important turneu din lume, iar organizatorii au făcut toate eforturile și la această ediție pentru a nu-i dezamăgi.Un nou record pentru turneele de Grand SlamTotalul premiilor în bani puse la dispoziție în ediția din 2014 va ajunge la 25 de milioane de lire sterline (42 de milioane de dolari), grație unei suplimentări cu 10,8 la sută. Potrivit prosport.ro, concurența dintre turneele de Grand Slam genrează o creștere a premiilor de la an la an.