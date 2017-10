Record mondial stabilit de echipajul de patru rame masculin al României

28 August 2016

Echipajul de patru rame masculin al României care a câștigat, duminică, medalia de aur la Campionatul Mondial de juniori de la Rotterdam, este primul din lume care încheie cursa de 2.000 de metri sub șase minute și stabilește un nou record mondial, informează News.ro.Echipajul tricolor, format din sportivii Ștefan Constantin Berariu, Mihăiță Vasile Țigănescu, Cosmin Pascari și Constantin Cristi Hîrgău a dominat copios cursa de 2.000 de metri, pe care a încheiat-o cu timpul de 5:58.85 minute, cu care a cucerit medalia de aur.Pe podium au mai urcat Marea Britanie (6:03.71) și Germania (6:09.30).La puțin timp după încheierea premierii, forul internațional de profil a anunțat că echipajul românesc este primul care a coborât sub șase minute în această probă.”Este un nou record mondial. Sigur că este o mare bucurie, din păcate nu am văzut cursa, fiind angrenată într-un alt eveniment, dar îi felicit pe băieți și mai pot spune că au demonstrat că avem bază, iar noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i duce până la seniori, la marile competiții. Pot să-i asigur că nimic nu se compară cu a fi pe podium și a-ți cânta imnul și atunci. Au demonstrat că se poate, bravo lor, mai ales că despre canotajul masculin românesc nu prea puteam spune că strălucește atât de frumos ca acum”, a declarat, pentru News.ro, ministrul Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă.Tot la Rotterdam s-a desfășurat, până vineri, și Campionatul Mondial de tineret, la care România a obținut două medalii: argint la patru rame feminin (Iuliana Buhuș, Ana Maria Simion, Mădălina Hegheș și Diana Mihai) și bronz la dublu vâsle feminin (Ioana Vrînceanu și Viviana Iuliana Bejinariu).