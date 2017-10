Astăzi, la Timișoara, Politehnica - FC Farul

„Rechinii“ vor să mai urce în clasament

Atât Poli, cât și Farul și-au încheiat socotelile cu Liga 1, jucând astăzi pentru ultima impresie, iar Farul și pentru loc superior în clasament, ceea ce înseamnă mai mulți bani din drepturile de televizare. Indiferent de rezultatul contra „rechinilor”, bănățenii nu pot urca mai sus de poziția a șasea, dar nici nu o mai pot pierde. Lipsite de griji, Poli și Farul caută să încheie campionatul cu o prestație reușită. În plus, „rechinii” mai pot urca și în clasament, având, teoretic, o motivație superioară. Antrenorul Ion Marin nu se poate baza pe Șchiopu, Gosic, Nanu și Vlas (accidentați), iar Ben Teekloh acuză dureri la gleznă. „Îmi pare rău că, după ce am scăpat de retrogradare, în meciul cu Oțelul a intervenit, cred eu, o relaxare specifică românului, relaxare care era să ne facă rău de rușine, ținând cont cât de aproape am fost să pierdem la scor. Oțelul este o echipă bună, dar a venit și mult mai motivată. Sperăm să ne spălăm însă păcatele la Timișoara. Avem mare nevoie de un rezultat pozitiv, pentru imaginea fiecărui jucător, a clubului, a orașului. Aveam prilejul să urcăm în clasament de la meciul cu Galațiul, păcat că nu am reușit, dar nu e târziu nici la Timișoara“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Constantin Gache, președintele FC Farul. „Poli și Farul sunt două echipe cu problemele rezolvate. Ei s-au calificat în UEFA, noi am evitat retrogradarea. Totuși, pentru Farul, nu trebuie să fie un meci de vacanță. Ne interesează să lăsăm o ultimă impresie pozitivă și să scoatem și puncte, prin care să mai urcăm în clasament”, a spus și Ion Marin. Timișoara, stadion „Dan Păltinișanu“, astăzi, ora 17, meci netelevizat Politehnica (antrenor, Dusan Uhrin): Pantilimon - Bădoi, Luchin, Brezinsky, Milhazes - Martinez, Shroj, T. Bălan - Arman Karamyan, I. Ganea (cpt.), G. Bucur FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Farmache, Barbu, Pătrașcu, Maxim - Băcilă, Voiculeț, Todoran (cpt.), M. Nae, Gerlem - Chico Arbitrează Alexandru Deaconu (București); asistenți, Mircea Toderici (Arad), Costin Florescu (Huedin); rezervă, Mihai Prodan (Cluj); observatori, Nicolae Dobrescu (București), Mircea Neșu (Oradea).