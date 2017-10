„Rechinii” îşi mută tabăra în Germania

„Rechinii” își mută tabăra în Germania

Farul decolează, astăzi, la ora 11,20, spre Germania, la Goch, cu un lot de 25 de jucători. Față de grupul care s-a pregătit în Austria, Emil Nanu, accidentat, rămâne la Constanța, iar la R. Iancu s-a renunțat. Noutățile față de perioada Kaprun sunt Ben Teekloh (a fost la echipa națională a Liberiei cât timp Farul s-a pregătit în Austria), Cruceru și Irimia, iar Rusmir va veni în Germania. Cantonamentul, al doilea al verii, durează până pe 16 iulie. Întrucât are avion spre Dortmund de la „Henri Coandă“, astăzi, la ora 11,20, Farul a plecat de la Constanța, cu autocarul, în zori, la ora 5,30. Prin venirea lui Cristian Irimia, Farul este acoperit pe partea dreaptă a terenului, unde îi mai are pe Farmache și Băcilă, astfel că oficialii constănțeni au luat hotărârea de a renunța la Roberto Iancu, jucătorul adus de la Progresul, care, în noile condiții, avea șanse mici să se impună. Antrenorul Ion Marin a anunțat însă că Farul nu a închis lista de achiziții. „Este posibil să mai aducem 1-2 jucători, care, probabil, că vor veni în Germania“, a declarat „Săpăligă”. Farul are în capul listei achiziționarea unui fundaș central, urmărind în primul rând un portughez, iar dacă această variantă nu se materializează este în cărți și Constantin Secăreanu, de la Sportul Studențesc. Accidentat în meciul cu Dnepr Dnepropetrovsk, în care s-a ales cu o entorsă, Florin Pătrașcu a început ieri alergările. În schimb, Emil Nanu, și el accidentat în acea partidă, a lucrat mult mai ușor, numai pe saltea, și va rămâne la Constanța. La antrenamentul de ieri, a participat și puștiul venit din zona Olteniei, Marian Anghelina, însă, de astăzi, de la plecarea lotului în Germania, mijlocașul central de 17 ani va rămâne în pregătire cu Farul II. Lotul pentru Germania Portari: Curcă, Vlas; Fundași: Farmache, Cr. Irimia, Barbu, Șchiopu, Bubuleandră, Maxim; Mijlocași: Băcilă, Voicu-leț, Ben Teekloh, Pătrașcu, M. Nae, L. Pârvu, Cruceru, C. Matei, Păcuraru, Gas-ton; Atacanți: Gerlem, T. Moldovan, Gosic, Chico, Fatai, D. Florea, Alibec Amicalele 5 iulie - cu Beitar Ierusalim (campioana Israelului) 7 iulie - cu Anorthosis Fama-gusta (campioana Ciprului) 8 iulie - cu Twente Enschede (Olanda, locul 4, echipă care va juca în turul trei preliminar al Ligii Campionilor) 10 iulie - cu Slaven Belupo (vicecampioana Croației) 15 iulie - cu Litex Loveci (Bulgaria, locul 4) Un al șaselea meci s-ar putea juca pe 12 sau 13 iulie. Ion Marin face… nuntă La antrenamentul de ieri al Farului, la exercițiile de finalizare, antrenorul Ion Marin a pus pariu, în glumă, pentru a-i ambiționa, întâi cu Gerlem, apoi cu Tibor Moldovan, pe câte o ladă de șampanie, că niciunul dintre cei doi nu va reuși să-i dea gol lui Curcă. Finalmente, „Săpăligă” a câștigat pariul. „Cu ce am luat de la voi, fac nuntă!”, a râs Ion Marin.