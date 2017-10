„Rechinii“ lui Butoiu se pregătesc să iasă campioni

Grupa juniorilor de la Farul pregătită de Gheorghe Butoiu susține, duminică, la Constanța, de la ora 10, pe stadionul „Farul“, finala Campionatului Național. Adversară îi va fi Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș“. În semifinale, „rechinii“ au trecut într-o manieră entuziasmantă (6-0) de Rapid. În seria a II-a a Campionatului Național de juniori A (născuți în anul 1989), Farul s-a clasat pe locul doi, după Oțelul Galați, având, în 13 meciuri, 10 victorii, două egaluri și doar o înfrângere. Grație acestui loc, constănțenii au mers la etapa de zonă, desfășurată la Constanța, pe care au câștigat-o, trecând, printre altele, și de Dinamo. A urmat meciul din semifinale, cu Rapidul, de pe stadionul „Farul”, pe care echipa lui Butoiu, întărită, este adevărat, cu trei juniori care se pregătesc cu echipa mare, Fatai, Matei și Alibec, a câștigat-o la scor (6-0), 5-0 la pauză și 3-0 în minutul 12! De remarcat că, în cele 12 meciuri din campionat, Rapidul nu primise decât 8 goluri. Acum, fariștii nu mai au decât un meci până la prețiosul titlu, par-tida de duminică, din finală, de pe „Farul“ (ora 10), cu Școala de Fot-bal „Marius Lăcătuș“ București. În semifinale, adversarii „rechinilor“ au trecut cu 1-0 de Gaz Metan Mediaș, marcând în prelungiri. Bucureștenii au încheiat sezonul regulat pe locul doi, în urma… Rapidului. „Nu-i cunosc pe cei de la «Marius Lăcătuș», dar am înțeles că ar fi o combinată cu Steaua. Va fi greu, dar nu imposibil. Copiii se află în fața unei șanse mari“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Butoiu. Echipa fostului fotbalist al Farului are doar cinci jucători născuți în anul 1989 (Țarălungă, Pascale, Călin, Calagi și Grigoraș), restul fiind cu un an mai mici, născuți în 1990. Cer sprijinul suporterilor „Am dat dovadă de unitate pe tot parcursul acestui sezon. Vrem ca și în finală să fim o adevărată echipă și să cucerim titlul”, ne-a spus Alexandru Grigoraș, fiul lui Petre Grigoraș. În mare formă, Alexandru a dat un gol și o pasă decisivă în finală, iar la faza de zonă a punctat de cinci ori. „Înainte de finală, o să le spun colegilor să avem încredere în noi și să jucăm așa cum am făcut-o și până acum. Să avem ambiție, dăruire și să credem în noi. Vrem să câștigăm. Sperăm să vină mul-tă lume la stadion și să ne susțină, fiind și ultimul nostru an de juniorat. Sper să ajung și eu să joc la echipa mare a Farului“, a arătat căpitanul echipei, Ionuț Călin. Fundașul dreapta, Cristian Țarălungă, speră să se mobilizeze ca până acum și să ajute echipa să câștige. „Va fi mai greu ca meciul cu Rapidul. Dacă a ajuns până în finală, înseamnă că «Marius Lăcătuș» e o echipă valoroasă“, ne-a declarat Cristian. Fane Sandu vrea să fie ca Gerlem și Raul Vârful Ștefan Sandu este golgeterul echipei și al campionatului, cu 32 de reușite. Este un „berbec“ (născut pe 25 martie 1990) ambițios și tenace. Elev la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS, Ștefan a jucat la Farul mijlocaș ofensiv și atacant, plăcându-i în mod deosebit golul. Îl admiră pe Gerlem, dar și pe spaniolul Raul, fiind dezamăgit însă că acesta nu a fost convocat pentru Euro. Își dorește să ajungă în primul „11“ la Farul, iar din străinătate i-ar plăcea la Real Madrid. „Sper să am o evoluție la fel de bună ca în semifinale, poate și mai bună. Titlul i l-aș dedica echipei, părinților și tuturor suporterilor Farului“, a declarat Fane, pentru „Cuget Liber”. Lotul de jucători Portari: Vlad Neagu, Lucian Prodan Fundași: Cristian Țarălungă, Cristian Lăzărescu, Răzvan Pascale, Ionuț Călin, Radu Dragomir, Ionuț Sandu, Anastasis Angelis Mijlocași: Dincă Calagi, Bogdan Evdochin, Alexandru Grigoraș, Răzvan Burhală Atacanți: Ștefan Sandu, Dragoș Forminte, Dumitru Grosu, Cristian Ciocicu