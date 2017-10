„Rechinii“ Farului i-au umplut sacul şi lui CSM Medgidia

„Rechinii“ Farului i-au umplut sacul și lui CSM Medgidia

Farul a continuat ieri seria testelor și a căutărilor tactice, cu un nou meci amical, cu CSM Medgidia (ultimul loc în seria secundă a Ligii a III-a), echipă pe care au învins-o, pe terenul SNC din Constanța, cu 9-3. La fel ca în prima confruntare amicală a iernii, 7-4 cu Delta Tulcea (locul 4 în Liga a II-a, seria secundă), antrenorii Ion Marin, Cristi Cămui și Constantin Gârjoabă au utilizat câte o echipă în fiecare repriză, prima parte durând 60 de minute, iar a doua - 45. Și sistemul de joc a rămas ace-lași, 4-4-2, dar formula de start a diferit puțin, ca nume și poziționări în teren, față de primul „11” din meciul cu Tulcea. În centrul apărării, Pahor i-a luat locul lui Rastovac, accidentat, iar mijlocașii centrali au fost Voiculeț și Rusmir, primul revenind de pe partea stângă a liniei mediene, poziție în care a jucat acum Gerlem, retras din atac, de lângă Chico, unde a apărut titular Alibec. Băcilă și Gaston au evoluat pe lateralele apărării, iar mijlocaș dreapta a rămas Cristi Pantelie, remarcat cu Tulcea. Ben Teekloh nu a mai început titular. „Rechinii” au deschis scorul rapid, în minutul 3, când Gerlem a înscris din afara careului, cu un șut pe sub portar. Peste 7 minute, Alibec a făcut 2-0, din careu, iar în minutul 21 Nae a redus din diferență cu o „scăriță”. Scorul pauzei, 4-1, l-au stabilit din nou Alibec (min. 45), cu capul, din apropiere, la o recentrare a lui Rusmir, și sârbul, care, în minutul 56, a fructificat cu finețe, din careu, cornerul executat de Gerlem. În partea secundă, Farul a jucat în poartă cu Vlas (revenit după accidentarea care l-a împiedicat să evolueze contra tulcenilor), fundaș dreapta a fost iar Mățel, iar al doilea stoper, alături de Barbu, a fost retras închizătorul Larie. Pe stânga apărării, a intrat Lăzărescu (19 ani), împrumutat la Tulcea, de unde a revenit în această iarnă, odată cu Pantelie, Mățel, Larie și Nanu, dar, până acum, s-a pregătit cu Farul II. Teekloh și Matei au fost mijlocașii centrali, mijlocașul stânga - Mansur, iar vârfurile - Nanu și Gosic. Tânărul nigerian Mansur (18 ani) a dovedit tupeu în joc și a încercat de multe ori poarta cu șut (min. 63, 75, 86, 101). La mingea trasă în minutul 101, din afara careului, portarul lui CSM a respins în față, iar Gosic, pe fază, a trimis în plasă. Primele două goluri ale Farului din partea secundă, din minutele 67 și 73, l-au avut autor pe Emil Nanu și pasator decisiv pe Gosic, cei doi găsindu-se bine. Nanu a scos și penalty-ul transformat de Matei și a mai avut două ocazii înainte de al treilea gol marcat de el (min. 95), cel de 8-2. Feizula (min. 91) și Badea (min. 103) au înscris golurile Medgidiei de după pauză, reducând scorul la 7-2 și 9-3. Mâine, de la ora 11, tot pe SNC, Farul susține un nou amical, cu Unirea Slobozia (locul 6 în seria a doua a Ligii a III-a). FC Farul - CSM Medgidia 9-3 (4-1) Au marcat: Gerlem (min. 3), Alibec (min. 10, 45), Rusmir (min. 56), E. Nanu (min. 67, 73, 95), C. Matei (min. 90, din penalty), Gosic (min. 101) / Nae (min. 21), Feizula (min. 91), Badea (min. 103) FC Farul (antrenor, Ion Marin): repriza întâi: Curcă - Băcilă, Pătrașcu, Pahor, Gaston - Cr. Pantelie, Voiculeț, Rusmir, Gerlem - Chico, Alibec; repriza a doua: Vlas - Mățel, Barbu, Larie, Lăzărescu - Fatai, Ben Teekloh, C. Matei, Mansur - E. Nanu, Gosic. CSM Medgidia (antrenor, Constantin Funda): repriza întâi: A. Celnicu - Chirvasuță, Feta, C. Mocanu, Andreescu - Comănași, Nae, Funda, Anuța - Dodan, Ferenți; repriza a doua: Siminiceanu - Feta, Nazâru, Ilcu, Ionică - G. Celnicu, Badea, Comănași, D. Gheorghe - Dodan, Feizula. A arbitrat Fernando Costache; asistenți, Sorin Păduraru și Aurel Onița.