Rechinii Constanţa, la Festivalul Internaţional de Rugby de la Bucureşti

Rechinii Constanța, la Festivalul Internațional de Rugby de la București

Echipa de rugby old-boys Rechinii Constanța, care are în componență foști jucători de la RCJ Farul și de la celelalte cluburi de pe litoral, va participa la Festivalul Internațional de Rugby 2016, competiție care va avea loc, în data de 1 octombrie, pe terenul din Complexul Cultural Sportiv Tei din București.Turneul este organizat de clubul old-boys GFP Rugby Club și RC Antonio Jr., iar la start se vor alinia șase echipe, alături de gruparea constănțeană urmând a mai fi prezente Vertaco Rugby Meaudre (Franța), Arlechinii București, Dracula Rugby Veterans, Old Rugby Sportul Studențesc și GFP Rugby Club.„Acest festival vine ca un început al sezonului de rugby amator, dar și o replică la festivalul de rugby pe zăpadă din Meaudre, Franța, la care echipa GFP a fost invitată în februarie anul acesta. Ne bucurăm că au răspuns invitației noastre cele cinci echipe, sperăm să avem meciuri frumoase, spectaculoase și mai ales cu mult fair-play”, a declarat Dumitru Antonio, organizatorul festivalului.Cele șase echipe vor fi împărțite în două grupe: A: GFP Rugby Club, Old Rugby Sportul Studențesc, Dracula Veterans; B: Rugby Vertaco, Arlechinii București, Rechinii Constanța.Meciurile de old-boys, care vor începe la ora 11.30, vor fi precedate de partida dintre Sportul Studențesc și Dinamo U20, programată la ora 10.00, în cadrul Diviziei A. Finalele se vor disputa în aceeași zi, de la ora 16.00.