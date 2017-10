Real Madrid şi Inter Milano vin să înfrunte Academia „Gheorghe Hagi“

Turneul internațional de juniori Talent Cup

Real Madrid și Inter Milano vin să înfrunte Academia „Gheorghe Hagi“

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“ va organiza, în acest an, a doua ediție a turneelor internaționale de juniori Talent Cup și Cupa Stelelor Estului, competiții care vor avea loc în august, respectiv septembrie, pe stadionul „Farul“ din Constanța. Talent Cup este un turneu dedicat echipelor cu jucători U17, iar echi-pele participante sunt Real Madrid, Inter Milano, Kashima Antlers și Aca-demia de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Real Madrid este câștigătoarea primei ediții Talent Cup, când a câștigat toate meciurile jucate cu FC Barcelona, Galatasaray Istanbul și Academia „Gheorghe Hagi”. Ecoul succesului ediției inaugurale a ajuns până în Japonia, cel mai titrat club de fotbal din Țara Soarelui Răsare, Kashima Antlers, anunțându-i pe organizatorii români că va participa cu formația Under 17 la turneul de la Constanța. Accesul spectatorilor se va face pe bază de bilete și abonamente. Bi-letele costă 10 lei, iar abonamentele - 20 lei; acestea pot fi procurate de la Hotel „Iaki” și de la casele de bilete ale stadionului „Farul”. Programul turneului este următorul: marți, 16 august: Academia „Gheorghe Hagi” - Inter Milano (ora 19.30), Real Madrid - Kashima Antlers (ora 21.30); miercuri, 17 august: Academia „Gheorghe Hagi” - Kashima Antlers (ora 19.30), Real Madrid - Inter Milano (ora 21.30); joi, 18 august: Academia „Gheorghe Hagi” - Real Madrid (ora 19.00), Inter Milano - Kashima Antlers (ora 21.00). Echipa câștigătoare va intra în posesia trofeului Talent Cup, iar jucătorii remarcați vor fi premiați cu trofee pentru cel mai bun portar, cel mai bun fundaș, golgheter și cel mai bun jucător. Cupa Stelelor Estului este o competiție rezervată echipelor cu jucători U15. La ediția din acest an, vor participa echipele Partizan Belgrad, Dinamo Kiev, Dinamo Moscova, Academia „Ferenc Puskas” Budapesta, Levski Sofia, Naționala U15 a României, campioana en-titre, Academia „Gheorghe Hagi”, cea de-a opta participantă urmând a fi stabilită în perioada următoare. Cele opt formații vor fi împărțite în două grupe, primele două clasate din fiecare serie urmând să se califice în penultimul act al competiției. Jocurile din grupe se vor disputa pe 5, 6 și 7 septembrie, semifinalele pe 8 septembrie, în timp ce, pe 9 septembrie, vor avea loc finala mare și finala mică, urmate de ceremonia de premiere. Meciurile se vor disputa alternativ, pe stadionul „Farul” și la baza sportivă a Academiei „Gheorghe Hagi”, din Ovidiu. Accesul spectatorilor este liber.