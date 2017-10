RCJ Farul şi-a anulat participarea la Memorialul de la Iaşi

Pentru că are mulți jucători accidentați sau convocați la loturile naționale

RCJ Farul și-a anulat participarea la Memorialul de la Iași

Deși primise invitație și, în prima fază, dăduse un răspuns pozitiv, echipa de rugby RCJ Farul Constanța nu va mai participa la Memorialul „Sandu Ville Gorun” de Iași, turneu amical, programat între 13 și 15 martie, la care sunt prezente Steaua București, Bucovina Suceava și Poli Iași. „În această perioadă, avem mulți jucători convocați la loturile naționale - Daniel Carpo, Cătălin Nicolae sunt la seniorii României, Bidzina Samkharadze, Irakli Natriashvili și Kakha Uchava au fost convocați la reprezentativa Georgiei, plus tinerii de la naționala sub 20 de ani care vor merge la Campionatul Mondial. De asemenea, alți patru rugbiști - Alexandru Mitu, Lasha Tavarkiladze, Costică Gheară și Claudiu Dumitru - au probleme de sănătate. La ora actuală, contăm, practic, doar pe 18 jucători. În aceste condiții, am considerat că deplasarea la Iași nu ar fi oportună. Testele nu ar fi relevante și, mai ales, riscăm alte accidentări, care ne pot afecta randamentul din campionat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul secund al RCJ Farul, Virgil Năstase. Astfel, „marinarii” rămân să se pregătească doar pe plan local. Săptămâna viitoare, la Constanța este așteptată să sosească formația Yenisei Krasnoyarsk (Rusia), care va susține, cel mai probabil, două meciuri amicale, cu RCJ Farul și Constructorul-Cleopatra.