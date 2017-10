RCJ Farul promite victorie şi spectacol cu RCM Timişoara

RCJ Farul promite victorie și spectacol cu RCM Timișoara

După o pauză competițională de aproape două luni, sâmbătă, reîncepe SuperLiga la rugby, iar primul meci se dispută la malul mării, pe stadionul „Mihail Naca“. Lupta se dă între RCJ Farul și campioana en-titre, RCM Timișoara, de la ora 10.00.Se anunță a fi un meci echilibrat și spectaculos între cele două echipe poziționate pe locul doi, respectiv trei național. Atât antrenorul secund, Cristian Petre, cât și președintele RCJ Farul, Florian Constantin, sunt încrezători în forțele jucătorilor și doresc o victorie pe teren propriu.Aceste două luni de întrerupere între meciurile campionatului pot avea un caracter pozitiv, dar și negativ. Este o perioadă în care se pot face transferuri sau se pot intensifica antrenamentele, dar este un timp mort, iar pentru un jucător, condiția fizică contează, iar pregătirea trebuie să fie constantă. Farul a avut parte de exerciții concentrate pe pregătirea fizică, iar ultimele trei săptămâni au fost mai intense, după cum ne-a spus secundul Cristian Petre.„Am accentuat pregătirea pe partea fizică, deoarece am observat o descreștere a energiei pe teren, de la începutul și până la sfârșitul meciului. Am lucrat mult și cu jucătorii de rezervă. Prevăd un meci echilibrat și spectaculos. Timișoara este o echipă foarte bine pusă la punct, cu jucători bine pregătiți, dar sperăm ca victoria să fie de partea noastră. În ceea ce privește tactica, mizez foarte mult pe grămadă. Dacă aceasta se va impune încă din primul minut, jocul este de partea noastră. Îmi doresc să câștigăm partida cu Timișoara, nu doar pentru noi și pentru jucători, ci și pentru suporteri. Ei așteaptă o victorie cu una dintre cele mai bune echipe din țară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Petre.v v vPrimele două meciuri sunt teste importante pentru „marinari”. După jocul cu bănățenii, săptămâna viitoare, Farul va întâlni ocupanta locului întâi, Știința Baia Mare. Petre privește optimist la cele două întâlniri.„Eu văd partea pozitivă în ceea ce privește ambele întreceri. Jucând cu primele două echipe din clasament, vom afla repede unde ne situăm. E mai bine să ne aflăm nivelul, să știm cum vom juca în play-off. Săptămâna viitoare ne vom prezenta fără presiune și sperăm să avem un rezultat frumos cu Baia Mare”, a adăugat antrenorul secund.Încrezător este și președintele RCJ Farul Constanța, Florian Constantin, care a declarat: „Jucătorii au avut o evoluție bună și suntem optimiști în ceea ce privește meciul cu Timișoara. Dorim ca prin rezultate foarte bune să ne clasăm în primele patru echipe, să jucăm foarte bine în play off, să jucăm semifinalele acasă și să accedem la finala din București”.v v vCu doar două zile în urmă, austra-lianul Sam Gerry-Burgess a semnat contractul de transfer. O aripă nouă constituie un plus pentru echipa de pe litoral. Noutățile nu se opresc aici, iar săptămâna viitoare, sunt așteptați alți doi sau trei jucători. Echipa de la malul mării mai deține un atu important, și anume fijianul Vueti Biavi, liderul marcatorilor de eseuri din acest moment.De cealaltă parte, RCM Timișoara are dorința aprigă de a-și păstra titlul și de a se califica direct în semifinale. Echipa bănățeană are cel mai mare număr de jucători străini, mai ales pe linia de trei-sferturi, dintre care s-au afirmat aripile Moala Viliami și Stephen Shennan, care împreună au marcat patru eseuri.