RCJ Farul îşi testează forţele cu CS Năvodari

Se reiau meciurile din Cupa României la rugby

RCJ Farul își testează forțele cu CS Năvodari

Formațiile vor disputa meciuri în sistem fiecare cu fiecare, tur-retur, iar primele clasate din fiecare grupă vor trece în faza sferturilor de finală. În partida contând pentru etapa a treia, echipele RCJ Farul Constanța și CS Năvodari se vor întâlni pe terenul Legmas din Năvodari, mâine, de la ora 11.00.Ambele echipe au avut un sezon cu suișuri și coborâșuri, dar în final au demonstrat că pot juca un rugby de calitate. Farul este vicecampioana României, iar CS Năvodari a ocupat locul al treilea în Divizia Națională de seniori. Momentan, RCJ Farul a permis ca o parte din jucătorii străini să plece în vacanță, în timp ce alți câțiva jucători sunt prezenți la selecționata Lupii. Alături de cei rămași în Constanța, au sosit și câțiva jucători mai tineri, de la LPS. Florian Constantin, președintele RCJ Farul, a precizat faptul că obținerea Cupei României nu este o prioritate, obiectivul fiind mai degrabă consolidarea echipei alături de tinerii jucători.Antrenorul principal al vicecampionilor, Cristian Petre, dorește să vadă cum se comportă noii veniți pe teren. „Tinerilor jucători nu le este ușor. Ei trebuie să respecte un sistem de joc la nivel profesionist și trebuie să aplice ceea ce au făcut la antrenamente. Noi nu avem un obiectiv de a câștiga Cupa, vrem doar să legăm echipa cât mai bine. Până acum, nu i-am văzut pe cei de la Năvodari jucând. Consider că vor încerca să se afirme și vor încerca să arate că au valoare de SuperLigă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Petre.De cealaltă parte, CS Năvodari are în componența sa câțiva nou veniți de la LPS Constanța, astfel că antrenorii Cristian Husea și Cornel Suciu doresc verificare echipei, în special, a noilor jucători. „Obiectivul nostru de anul acesta putem spune că a fost atins. În această competiție, vom vrea să îi verificăm pe noii jucători. Cupa României este un prilej pentru cei tineri și pentru cei care nu au jucat foarte mult în sezonul trecut. Fiecare echipă are șansa ei. Meciul va fi deschis oricărui rezultat. Noi ne vom face datoria”, a menționat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul secund al CS Năvodari, Cornel Suciu.Până acum, în primele două etape al Cupei României, cele două echipe au avut parte de câte o înfrângere și câte o victorie. Tot mâine, în grupa Dobrogei, se va mai juca și meciul dintre RCM Galați și CSM Olimpia București. Clasamentul pe Dobrogea este echilibrat. Pe primul loc se află CSM Olimpia București, cu nouă puncte, urmată de CS Năvodari, cu cinci puncte, RCJ Farul, tot cinci puncte, și pe ultimul loc, RCM Galați, fără niciun punct acumulat.