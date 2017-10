RCJ Farul, înfrângere la limită în derby-ul cu Dinamo

Și RCJ Farul a părăsit întrecerile Cupei României. Sâmbătă după-amiază, pe stadionul „Tineretului“ din Focșani, echipa antrenată de Leodor Costea și Gheorghe Florea a fost învinsă, cu scorul de 15-16 (3-10), de Dinamo, la capătul unei partide incandescente. Bucureștenii au dominat repriza întâi, apoi, după pauză, au mai transformat două lovituri de penalitate și s-au distanțat la 16-3. Abia atunci „marinarii“ s-au trezit din pumni. Au reușit două eseuri, unul transformat, și tabela indica 16-15. Pe final, Farul a forțat victoria, dar Dinamo s-a apărat perfect și și-a conservat firavul avantaj. „Am făcut o serie de greșeli în prima repriză și am primit eseu, plus că nu am transformat una dintre încercările noastre. Așa s-a făcut diferența. În a doua repriză, am venit peste adversari, însă nu am marcat și ultimele puncte decisive. Cu siguranță, în campionat meciul cu Dinamo va fi altfel, nu vom mai comite aceleași erori“, a declarat Leodor Costea. În celelalte partide din „sferturi“, s-au înregistrat rezultatele: U Baia Mare - CFR Brașov 87-3 și Metrorex - RCM Timișoara 19-27. Așadar, cele patru echipe calificate în semifinale sunt Steaua, Dinamo, Baia Mare și Timișoara. Tragerea la sorți va avea loc săptămâna aceasta, iar meciurile din penultimul act, pe 30 martie.