RCJ Farul, echipa cu cei mai mulţi rugbişti străini din Divizia Naţională

RCJ Farul, echipa cu cei mai mulți rugbiști străini din Divizia Națională

Ambiții mari la RCJ Farul pentru sezonul 2007 / 2008 al Diviziei Naționale, campionat în care rugbiștii constănțeni speră să reintre în lupta pentru titlul național. Pentru a-și îndeplini obiectivul, conducerea clubului încearcă, în această perioadă, să perfecteze o serie de transferuri importante, pentru că, fără jucători de valoare, este greu să înfrunți pe Dinamo, Steaua sau REMIN Baia Mare. „Cei cinci georgieni pe care i-am avut la echipă în sezonul trecut rămân la Constanța. Bidzina Shamkaradze și-a prelungit contractul cu încă un an. El e mijlocaș la grămadă în naționala Georgiei și va veni la echipă după Cupa Mondială, astfel încât, la meciul de acasă, cu Baia Mare, îl vom avea în teren. De asemenea, pilierul Giorgi Koshitahvili, talonerul Iuri Natriashvili, linia a doua Uchava Kakhaber și linia a treia Lasha Tavarkiladze au intrat deja în programul de pregătire de vară cu echipa, pentru că vor continua să joace pe litoral", afirmă conducătorii RCJ Farul. În toamnă, este posibilă o nouă împrospătare a lotului cu jucători din străinătate, din câte se pare, namibieni. „După Cupa Mondială, vor mai veni cinci sau șapte jucători străini. Am trimis actele pentru a fi semnate și acum așteptăm contractele. Vom vedea cum se vor acomoda și cum vor juca. Noi sperăm să fie un plus pentru echipă", adaugă șefii grupării rugbistice din str. Primăverii. În aceste zile, jucătorii Farului se antrenează la Constanța, sub comanda antrenorilor Leodor Costea și Gheorghe Florea, iar la finalul lunii, vor începe și meciurile amicale. Conform site-ului rugby.ro, „marinarii" vor susține o partidă, pe litoral, cu Bucovina Suceava, apoi vor pleca într-un turneu în Moldova, unde vor disputa jocuri cu Rulmentul Bârlad și din nou Suceava. Turneul se va încheia cu meciuri la București, unde adversare vor fi Olimpia și Steaua (sau Dinamo).