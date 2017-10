RCJ Farul Constanţa, spulberată de CSS Tecuci

3

Cleopatra

Asa este...Terenul de la Cleopatra este un teren care ne-a adus ghinion si astazi in partida cu Steaua. Dar totusi trebuie sa fim realisti, nu este vina terenului.Echipa noastra are doar 5-6 meciuri jucate si suntem impreuna de nici macar un an.Celelalte echipe sunt impreuna de mai mult timp si au jucat mai multe meciuri, asta insemnand mai multa experienta in joc.Noi am incercat sa dam totul dar din pacate fara succes.Anul viitor speram sa facem mult mai mult si sa castigam o medalie. Si nu, nu este vina antrenorului Virgil Nastase chiar daca multi sustin asta.