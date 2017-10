RCJ Farul a ratat calificarea în semifinalele Cupei României

Ieri, la București, RCJ Farul și Dinamo au disputat meciul din sferturile de finală ale Cupei României. După prima repriză, tabela a indicat egalitate de scor, 8-8, însă, în partea secundă, echipa bucureșteană s-a impus în fața „marinarilor”, 30-18.„După cum am spus de la început, noi nu am avut obiectivul de a câștiga Cupa, iar pentru noi drumul s-a încheiat. Echipa a făcut un meci frumos, am văzut tinerii dând dovadă de dorință în teren. L-am remarcat pe Răzvan Olescu, jucător care a avut o evoluție foarte bună”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Farului, Cristian Petre.