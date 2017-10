RCJ Farul, 16 eseuri în amicalul cu Mangalia

Aflată în plină perioadă de pregătire, echipa de rugby RCJ Farul Constanța a susținut, sâmbătă dimineață, pe terenul CFR, un meci amical, în compania divizionarei secunde Callatis Mangalia. „Marinarii“ antrenați de Leodor Costea și Gheorghe Florea și-au dominat net adversarul care, pentru a putea pune cât mai multe probleme, a primit întăriri chiar și de la Farul. „A fost un antrenament util. Nu am ținut scorul, pentru că am urmărit în special execuțiile tehnice ale jucătorilor noștri și legăturile dintre compartimente. Am rulat tot lotul, am înscris 16 eseuri, am încasat doar unul, băieții se luptă pentru titularizare“, a declarat secundul Florea. Pentru săptămâna aceasta, RCJ Farul are programat un antrenament comun cu liderul Diviziei A, Constructorul-Cleopatra, cel mai probabil joi, și revanșa cu Mangalia, sâmbătă. Varianta amicalului cu Poli Iași a căzut, tot așa cum s-a renunțat și la un test cu o formație rusă de liga a II-a, adversarul fiind considerat prea slab.