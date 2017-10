RCJ Constanţa, victorie cenuşie la Cluj

1

Omule,

din cauza ca ai un conflict personal cu conducerea RCJ (unul dintre motive poate fi faptul ca nu te-au sponsorizat asa cum o face marele patron al clubului Cleopatra), te manifesti cu o rautate iesita din comun la adresa acestor jucatori care nu ti-au gresit cu nimic! Okay, ai ceva cu Arghir & Co, lasa jucatorii in pace! Majoritatea lor vine dintr-o societate in care patronii de cluburi nu platesc cate 500 ron (apropos, care mai e pretul tau?) ca sa se scrie de bine despre cluburile pe care le administreaza! Lasa-ne naibii cu rautatile tale si dovedeste o minima deontologie de jurnalist ca nu esti angajat la Can-Can sau Click! Te-ai gasit tu marele specialist in rugby sa-ti dai cu parerea despre rezultatele unor jucatori care au max 3 saptamani de antrenamente!