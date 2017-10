RCJ Constanţa se pregăteşte intens pentru startul SuperLigii

RCJ Constanța se pregătește intens pentru startul SuperLigii

După un cantonament reușit la Piatra Arsă, rugbiștii de la RCJ Constanța au început seria amicalelor dinaintea startului SuperLigii, iar antrenorul Mircea Paraschiv privește cu optimism spre noul campionat.În această dimineață, RCJ Constanța pleacă spre Bârlad, unde va susține un antrenament, iar în jurul orei 13.00, va disputa un amical cu echipa locală RC, urmând să se reîntoarcă la Constanța pentru continuarea pregătirilor dinaintea începerii noului campionat.„Am avut două meciuri amicale săptămâna care a trecut, mai avem încă unul la Bârlad. Important nu este rezultatul, ci cum se angrenează băieții în joc și cum respectă ceea ce le propunem noi să facem. Dacă acum ceva ani îmi era frică și am amânat meciul cu Bârladul, pentru că nu aveam jucătorii și pregătirea necesară să-i abordăm, de data aceasta, este o diferență între echipa noastră și cea de la Bârlad. Sunt parteneri cu care noi ne antrenăm și este un mare lucru că am reușit acest lucru”, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv.Lotul RCJ-ului a fost întregit, recent, și de jucătorii namibieni care au activat în sezonul trecut, printre care se regăsesc frații Sergio și Darryl de la Harpe, Gregory Stein, Renaud van Neel și McGrath Van Wyk. Ei nu au apucat cantonamentul de la Piatra Arsă și vor trebui să muncească în plus pentru a ajunge la nivelul colegilor de la RCJ.„Au venit băieții din Namibia, ceea ce este un lucru bun, echipa începe să ia contur. A fost un cantonament greu la Piatra Arsă, dar sper ca lucrurile pe care le-am făcut acolo să se vadă și în campionat”, a mai spus Paraschiv.Primul meci în campionat, cu CSMCampionatul va debuta pe 23 martie, însă RCJ are programată prima partidă duminică, 24 martie, contra CSM-ului București, la Constanța. Antrenorul formației de pe litoral susține că este optimist în ceea ce privește startul SuperLigii și că pregătirea susținută în această perioadă va juca un rol important în evoluția echipei pe parcursul sezonului.„Față de cealaltă perioadă în care am fost la această echipă, am avut posibilitatea să ne antrenăm o lună, chiar dacă nu am avut toți jucătorii. Mai avem de pus la punct anumite mecanisme în apărare, la margine, lucruri specifice, dar să sperăm că până la începutul campionatului să reușim să punem la punct mare parte din ceea ce ne dorim să facem în acest campionat”, a mai specificat Paraschiv.