RCJ Constanţa nu şi-a depăşit condiţia: a încasat-o şi la Timişoara!

....iata ca ambitiile stafului tehnic si al jucatorillor de rugby al echipei FARULnu pot fi oprite ,realizand la TIMISOARA cel mai bun meci de pana acum ; cu o omogenitate si o vointa iesita din comun jucatorii constanteni sau impus la TIMISOARA foarte bine si numai datorita arbitrului care a lasat meciul in prelungiri si nu a sanctionat doua gresli [inainte] provocate de echipa timisoreana lasand jocul sa continue pana la realizarea punctelor favorabile echipei timisorene pentru a vicia rezultatul jocului practicat in tere .FELICITARI ambelor echipe pentru jocul prestat ; constanteni[jucatori ]puteti realiza din nou in semifinale si finale acelasi joc modern care sa va aduca satisfactia victoriei si urcarea pe podiuml de premiere .HAI IMPINGE FLORIDA _USA GIGI ZISU