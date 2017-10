RCJ Constanţa, încă un eşec în play-off-ul SuperLigii

1

ole

bravo bajeti! ati dat Junghiul pe o ... Bashina. cu alte cuvinte l-ati dat afara pe Paraschiv pastrandu-l acolo pe Florian fata de joian. cu dinamica asta, ar fi bine ca duo-ul cristinel bulanel si joian fata de florian sa se dezintegreze dupa viitorul succes de la baia mare, astfel incat dupa viitoarea izbanda de acasa cu Timisoara, cel ramas, bulanel zis cristinel sa se spanzure cu siretul de la budigai. pentru duetul Tusea si Bashina, odata traiasca! inca stau si ma-ntreb unde este valoarea mihalache si de ce nu-I ia pe astia la un refec jurnalistic, obiectiv,i documentat si la obiect asa cum ne-a obisnuit pe vremuri? sa-si aduca si el contributia la... socul de la rcj. caci fara el nestematul proiect al lui cristinel si florian de revolutionare a rugbyului constantean, in urma caruia am devenit membrii ai corpului pacii, ca nu mai batem pe nimeni in romania, va ramane neslefuit.