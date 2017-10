Răzvan Pârcălabu: „A fost un an fructuos pentru lupte“

Federația Română de Lupte, sub conducerea unui nou președinte, Răzvan Pârcălabu, a traversat un an cu momente bune, 18 medalii la competițiile internaționale, dar și momente negative: nicio medalie la Mondialele de seniori și cazul de dopaj al Esterei Dobre. „A fost un nou început de ciclu olimpic destul de fructuos, cu o mică excepție, Mondialele de seniori de la Budapesta, unde nu am reușit să urcăm pe podium. Dar am remarcat cu mare plăcere atitudinea sportivilor noștri, care este în creștere. Dacă, în anii trecuți, erau timorați când intrau cu sportivii din fosta Uniune Sovietică, de data aceasta, s-a luptat de la egal la egal și chiar unii dintre ei au reușit să și învingă. Una peste alta, un an foarte bun, cu 18 medalii internaționale la cadeți, juniori, unde speranțele sunt mari”, a declarat, pentru Agerpres, președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu. Cea mai bună spor-tivă a anului a fost desemnată Alina Vuc, vicecampioană mondială de junioare și medaliată cu bronz la Europenele de juniori, care, din 2014, va trece la seniorat. Ea însă a suferit o operație de reconstrucție a menis-cului la genunchi și va putea relua pregătirile la începutul primăverii. „O remarc în mod deosebit pe Alina Vuc. Cred și cu siguranță va fi un câștig pentru lotul de senioare. De la greco-romane îl remarc pe Vasile Botez, locul 3 la CM de juniori, și pe Gheorghiță Ștefan, campion mondial univer-sitar la lupte libere”, a adăugat Pârcălabu. După ce a câștigat alegerile pentru președinția FRL împotriva campionului olimpic Vasile Pușcașu, Răzvan Pârcălabu și-a format o echipă tânără, în care își pune mari speranțe că va reînnoda șirul succeselor atât la Mondiale, cât și la Jocurile Olimpice. „E primul an ca președinte, am reușit să formez o echipă tânără, competitivă la federație, avem un nou secretar general, Alin Grigore, un băiat dedicat luptelor sută la sută. Am antrenori federali tineri, am antrenori tineri la lotul național, cu experiență, care sunt dedicați și vor să facă performanță. Chiar s-a sudat un nucleu foarte puternic. Dacă, în trecut, mai erau unii care vorbeau pe la colțuri, de data asta, vorbim toți aceeași limbă”, a spus șeful FRL. Un moment delicat s-a consumat când Estera Dobre, multiplă vicecampioană europeană, a fost testată pozitiv la diureticul furosemid, imediat după finala de la 51 kg, în care a fost învinsă de poloneza Roksana Zasina, la Campionatele Europene. După ce contraexpertiza a ieșit de asemenea pozitivă, Estera a pierdut medalia de argint, care ar fi fost a șasea de argint din palmaresul ei la campionatele europene, și a primit doi ani suspendare. Fostul președinte Cristian Poteraș a fost ales membru al Comitetului european de lupte asociate (CELA), la alegerile pentru forul european desfășurate la Tbilisi, înaintea Campionatelor Europene de lupte (19-24 martie). În vârstă de 47 ani, Poteraș a fost președinte al FRL între 2005 și 2013, intrase și în structurile FILA și era membru al Comisiei de marketing, sponsorizări și media. Printre rezultatele notabile din acest an, se numără medalia de aur cucerită la seniori de constănțeanul Vlad Caraș la Campionatul Mondial de lupte pe plajă, la categoria 80 kg. „Pentru 2014 ne-am propus formarea unei echipe competitive la nivelul seniorilor la toate trei stilurile, în vederea JO de la Rio și, bine-înțeles, materializarea acestei intenții printr-o medalie la CM de anul viitor, din Uzbekistan. Dacă la CE sunt sigur că vom lua medalii, și avem șanse la toate stilurile, la CM mi-aș dori o singură medalie, nu contează la ce stil, dar să fie o medalie la CM de seniori”, a declarat Pârcălabu. Calificările pentru JO din 2016 vor începe în toamna anului 2015 și sportivii de perspectivă au șansa lor de a ajunge la Rio de Janeiro.