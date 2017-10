Răzvan Lucescu nu renunţă la Ciprian Marica

Răzvan Lucescu nu renunță la Ciprian Marica

În ciuda tuturor criticilor, selecționerul naționalei de fotbal a României, Răzvan Lucescu, nu renunță la Ciprian Marica, dar nici pe Florin Costea nu-l vede salvatorul tricolorilor. „Subiectul Marica este creat de presă, eu nu am discutat cu nimeni despre Marica. Eu sunt antrenor și cred că pot să fac singur analize și să iau decizii. Amicalul cu Israel s-a disputat în condiții speciale, nu am avut la dispoziție lotul pe care mi-l doream. Practic, am dispus de numai o singură zi ca să pregătim acest meci. Eu pot să convoc sau nu un jucător, nu am cum să-l dau afară. Mai ales doar din cauza unei ratări”, a declarat, în conferința de presă de ieri, Răzvan Lucescu. „Sunt jucători care au demonstrat că merită să fie la echipa națională, alții trebuie să confirme. Florin Costea să arate mai întâi că poate salva Craiova de la retrogradare. Dacă am avea un campionat foarte puternic, am ajunge să avem performanțele pe care Steaua și Rapid le aveau acum câțiva ani”, a adăugat selecționerul. Naționala U23 a României joacă, astăzi, de la ora 14.00, la București, un meci în compania reprezentativei similare a Italiei.