Răzvan Lucescu: Mutu va rămâne căpitan al Petrolului

Ştire online publicată Marţi, 11 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Noul antrenor al echipei Petrolul Ploiești, Răzvan Lucescu, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că atacantul Adrian Mutu va rămâne căpitanul prahovenilor, precizând că prezența acestuia a contat în decizia de a accepta oferta "galben-albaștrilor", transmite Mediafax.ro."Poate că la decizia mea a contat și prezența lui Mutu aici. Chiar dacă între noi au fost probleme când eram la echipa națională, eu îmi aduc aminte că a jucat ultimele trei meciuri sub comanda mea și le-a jucat foarte bine. Prezența lui aici poate ajuta echipa să crească. Mutu va fi căpitanul echipei. Experiența personală și valoarea lui obligă la acest lucru. Pe Mutu îl văd jucând între linii. În primele trei etape a fost un pic sacrificat pentru binele echipei, deoarece nu exista un vârf de profesie, dar cred că până la urmă vom alege locul său în echipă. Este dificil să impun o strategie, voi continua cu ce am găsit, bazându-mă pe experiență și valoarea jucătorilor, iar aici Mutu trebuie să fie un punct de referință. Prezența lui în teren trebuie să dea fiori adversarilor", a spus Lucescu.Răzvan Lucescu a afirmat că mijlocașul Ianis Zicu este un copil dornic de a fi răsfățat. "Zicu cred că este un jucător sensibil, care are nevoie de încurajări. Îl găsesc așa cum l-am lăsat, la fel de copil și dornic de a fi răsfățat", a completat Lucescu.Tehnicianul Răzvan Lucescu a fost numit, marți, în funcția de antrenor principal al echipei Petrolul Ploiești, el semnând un contract până în vara anului 2015.