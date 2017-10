Răzvan Lucescu, decizie extremă!

Ştire online publicată Marţi, 09 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Razvan Lucescu, antrenor la El Jaish, în Qatar, nu va mai lucra niciodata in Romania. Fostul selecționer a anunțat, prin intermediul tatalui sau, Mircea Lucescu, faptul ca va refuza orice oferta venita din Liga I."Răzvan mai are un contract la arabi, își dorește să mai facă un pas în față. Nu se mai întoarce niciodată în Romania. Dinamo? În niciun caz! Important este că și-a găsit liniștea, că echipa are succes. Este o experiență extraordinară să conduci oameni de alte naționalități", a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.