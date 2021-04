Răzvan Arnăut, medaliat cu bronz la Campionatele Europene de lupte

Anterior, Arnăut se impusese, în calificări, în faţa estonianului Helary Maegisalu, în sferturi a trecut de armeanul Ghevorg Garibian, dar a pierdut semifinala cu rusul Serghei Emelin.





„Un turneu extrem de reușit pentru luptătorul constănţean, care a trecut peste toate obstacolele, inclusiv cele de sănătate. Felicitări! Suntem mândri de tine! Felicitări antrenorilor Petre Cărare și Arghira Anton, precum şi staff-ului format din Cosmin Grasu (maseur) şi Adriana Limona (medic)”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Lupte.





Aceasta este cea mai importantă performanţă a lui Răzvan Arnăut, după medalia de argint obţinută, în 2019, la Campionatele Europene Under-23.





România a încheiat competiţia de la Varşovia cu un bilanţ bun - patru medalii de bronz, dintre care trei la feminin, prin constănţeanca Andreea Beatrice Ana (cat. 55 kg; sportivă formată la CS Mangalia), Kateryna Zhydachevska (cat. 59 kg) şi Kriszta Tunde Incze (cat. 65 kg), şi una la greco-romane, prin Răzvan Arnăut (cat. 60 kg).



XXX





„Suntem mulţumiţi de cele patru medalii, mai ales că noi nu am impus obiectiv. Am spus că este doar un concurs de verificare, nu de obiectiv. Pentru că adevăratul concurs pentru obiectiv este turneul de calificare de la Sofia. A fost pregătire bună pentru sportivi, nu am pus presiune pe ei, le-am spus doar să se lupte cât mai bine la Varşovia. Mă bucur că unii dintre ei au reuşit să câştige. Patru medalii de bronz şi un loc cinci în condiţiile actuale - un rezultat bun”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu.





Pentru luptătorii români, urmează turneul preolimpic mondial de la Sofia, programat în perioada 6-9 mai, iar tricolorii sunt în grafic cu pregătirea.





„Sportivii, din ce i-am văzut în concurs, sunt în grafic cu nivelul de pregătire. Dar aceste două săptămâni sunt foarte, foarte importante, contează enorm pentru turneul de la Sofia. După Campionatele Europene stau bine şi din punct de vedere mental, aşa că eu cred că vor avea o abordare corectă şi bună a concursului de la Sofia”, a mai spus Răzvan Pîrcălabu.





Luptătorul constănţean Răzvan Arnăut, de la CS Farul, a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene de seniori de la Varşovia (Polonia), categoria 60 kg, lupte greco-romane, după ce l-a învins în meciul decisiv pe Grzegorz Kunkel, reprezentant al ţării gazdă.