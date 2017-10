„Război la distanţă“ între Şchiopu şi Sdrobiş

„Război la distanță“ între Șchiopu și Sdrobiș

Explicațiile oferite de antrenorul principal al Farului cu privire la înlocuirea tehnicianului juniorilor A l-au determinat pe acesta din urmă să-i ofere o nouă replică „Părintelui“. Cristi Șchiopu a declarat, pentru „Cuget Liber”, că a fost schimbat din funcția de antrenor al echipei de juniori mari a Farului întrucât nu a băgat în teren un jucător adus la Constanța de Ioan Sdrobiș. „E vorba de un tânăr fotbalist, Amariei. Totul a pornit de când l-a adus Sdrobiș, care a făcut presiuni să-l introduc în echipă. Nu am putut să fac însă acest lucru, întrucât băiatul nu merita. Nu am vrut să mă compromit. Poate în viitor va ajunge un fotbalist bun, dar, deocamdată, la Farul nu s-a acomodat. Antrenorul echipei mari mi-a spus că nu-l interesează rezultatele formației mele și ce fac eu, ci doar Amariei. În pauza meciului de duminică, când nu l-am introdus pe teren pe băiat, Sdrobiș m-a înjurat”, a arătat Șchiopu. Fostul tehnician al juniorilor mari de la Farul ne-a mai spus că, în ultima etapă, a primit de la echipa mare doi jucători, Mălău și Amariei, primul evoluând, iar al doilea fiind rezervă. „De la prima formație veneau la jocuri nu patru fotbaliști, cum s-a spus, ci trei (cei doi plus Enghin Amet, care acum a fost accidentat). Deci am primit doi și unul a fost titular. Sdrobiș nu mi-a dat în scris cerințele postului. Iar în privința sistemului și a concepției antrenamentelor sale, pe care trebuia să le urmez și eu, țin să-i spun că nu se mai joacă cu libero și cinci fundași, s-a ajuns la un fotbal modern”, a detaliat Șchiopu. Ioan Sdrobiș a replicat dur, când a auzit spusele fostului căpitan al Farului. „Înseamnă că Șchiopu are probleme grele. Confundă lucrurile și se ocupă cu chestii de nimic, cu bârfa. El avea un număr de jucători, nu numai Amariei, pe care trebuia să-i încadreze în disciplina tactică a primei formații, astfel încât, atunci când doream să-i folosim, să nu aibă probleme de acomodare. Nu Amariei e buba. Șchiopu doar se folosește de acest copil. Amariei e un băiat de 17 ani, foarte talentat, pe care îl urmăresc de la 14 ani și care s-a adăugat celorlalți 18 pe care i-am adus la Farul. Ce să am cu Șchiopu? Doar eu, împreună cu președintele Relu Damian, l-am numit. Însă ce să facem dacă nimeni n-a putut colabora cu el? A început meseria de antrenor cu stângul și nu cred că va avea viitor în această breaslă”, a arătat Sdrobiș. În ce privește sistemul de joc folosit de Farul, caracterizat de Șchiopu ca fiind depășit, Ioan Sdrobiș a comentat că „jucăm în funcție de interesul punc-telor. Acasă într-un sistem 4-4-2, afară cu cinci fundași. Șchiopu ori este răutăcios, ori are alte preocupări și nu se uită la meciuri de nu a văzut cele două module tactice”.