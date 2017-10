Raul Rusescu nu poate juca la Braga până pe 5 ianuarie

Ştire online publicată Joi, 26 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Raul Rusescu a fost împrumutat, în urmă cu o săptămână, de FC Sevilla la Sporting Braga, după ce nu l-a convins pe antrenorul Unai Emery să-l folosească regulat în atacul formației.Atacantul român e al treilea transfer al portughezilor, care săptămâna trecută și-au cumpărat și doi fundași centrali, Kadu și Andre Pinto, scrie digisport.ro.Cei doi s-au pregătit joi dimineață prima oară sub comanda lui Jesualdo Ferreira, antrenorul care i-a oferit lui Rusescu o zi de vacanță în plus.Românul va ajunge la Braga vineri, după ce și-a petrecut Crăciunul în România, dar nu va putea debuta pentru noua sa echipă mai devreme de 5 ianuarie. Și asta pentru că el va putea fi înregistrat abia pe 1 ianuarie la Federația Portugheză, iar primul meci din 2014 este cel cu Arouca, de pe 5 ianuarie, din Cupă.Braga joacă până atunci duminică, în Cupa Ligii, la Estoril, Rusescu urmând să vadă disputa din tribune. Românul e împrumutat în Portugalia până la finalul sezonului și Braga îl poate achiziționa definitiv în vară, pentru 3 milioane de euro.„Cred că asta fac acum, mă duc undeva unde pot să joc, undeva unde nu o să mai simt lipsa meciurilor și să sperăm că va fi bine. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, în care am muncit foarte mult și sper ca de acum încolo să fiu rasplătit. Nu mi-am propus să dau goluri, îmi propun să ajut echipele la care evoluez”, a declarat Raul Rusescu.Deși nu s-a numărat printre preferații antrenorului Unay Emery, românul este convins că mutarea la Sevilla a fost alegerea potrivită în această vară.„Nu am avut și nici nu am niciun moment regretul că am plecat și că am ajuns la Sevilla. A fost o alegere bună pentru mine la momentul respectiv. Din păcate, am jucat prea puțin și asta nu e bine”, a mai spus fostul stelist.