Răsturnare de situaţie într-un celebru caz de dopaj

Răsturnare de situație într-un celebru caz de dopaj

Ştire online publicată Luni, 12 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Am avut o bronșită. Medicamentul mi-a fost prescris de doctor, dețin toate hârtiile. Atunci mi s-a găsit și un murmur cardiac. Mă voi retrage. Știam de zece zile ca am fost depistată pozitiv. N-am vrut să am un astfel de final de carieră", declara sportiva atunci.Între timp, de vreo trei zile a venit și rezultatul probei B, care a arătat că a luat medicamentul în decembrie, dar acesta nu a fost eliminat complet din corp până la ora concursului. Totuși, s-a dovedit o scădere drastică și consecutivă a concentrației substanței active, sub 5 micrograme între 1 ianuarie - 29 februarie, respectiv sub 1 microgram după 1 martie. Asta i-a făcut pe cei de la IBU să o declare nevinovată pe româncă, neluându-i în considerare rezultatele obținute între 8 și 29 martie (inexistente, oricum) pentru că totuși a avut substanța în corp, fie și infim. Împreună cu Tofalvi au fost iertați din același motiv Artem Tîșcenko (Ucraina) și Eduard Latîpov (Rusia). E revoltător însă că între 29 martie - 7 septembrie sportiva de 38 de ani a fost oprită de la concursuri deși acum se dovedește că avea dreptul să participe. Între timp ea nu s-a antrenat și nu a primit salariu, ba i s-a afectat grav și imaginea.Eva, pe care o vedeți aici răpusă de efort într-o fotografie ce i-am făcut-o la finalul probei de pursuit de la JO Soci 2014, e o atletă imensă, despre care s-a vorbit mult prea puțin in mass media. Ea a participat la cinci ediții ale Olimpiadei de iarnă si a fost campioană mondială in 2008."