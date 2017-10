Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Adrian Mutu la Petrolul

Răsturnare de situație în cazul transferului lui Adrian Mutu la Petrolul

Sâmbătă, 07 Decembrie 2013

Alain Orsini, președintele lui AC Ajaccio, a declarat că Adrian Mutu este jucătorul echipei corsicane, cu care mai are un an și jumătate de contract. Orsini spune că transferrul lui Mutu la Petrolul Ploiești este departe de a fi perfectat."Mutu e încă jucătorul lui Ajaccio, mai are un an jumate de contract cu noi. Cred că s-a grăbit când și-a anunțat transferul la Petrolul. În acest moment nimic nu e realizat, nimic nu e cert. Mutu a venit la mine, mi-a spus că l-ar dori Petrolul, mi-am dat acordul de principiu ca el să fie împrumutat, am discutat, tot în principiu cu oficialii de acolo, dar asta nu înseamnă nimic", a spus Orsini pentru stiridesport.ro, citează realitatea.net."Dacă transferul se va face, se va face în ianuarie. Dar atunci, în perioada de transferuri, cei de la Petrolul trebuie să facă o ofertă concretă de împrumut, iar noi să-i dăm curs. Sută la sută, în acest moment Mutu e jucătorul lui Ajaccio, chiar am fost surprins că în presa din România se vorbește de el ca de un fotbalist al Petrolul" a mai spus Orsoni.