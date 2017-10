Rastovac şi Gosic vor să reclame Farul la FIFA

Rastovac și Gosic vor să reclame Farul la FIFA

Doi dintre stranierii Farului, Rastovac și Gosic, vor să reclame Farul la FIFA, întrucât nu și-au primit banii. Cei doi s-au pregătit ieri tot cu Farul II, deși se spune că au fost trimiși la juniorii lui Eugen Șovăilă, după ce au refuzat să meargă la Gloria Bistrița. Surse neoficiale vorbesc despre problemele financiare mari de la Farul, clubul având restanțe salariale cu lunile. La unele categorii de angajați (muncitori, personal de la cantină sau unii din TESA) s-au plătit banii, dar la antrenorii de la Academia de Fotbal, jucătorii de la Farul II și juniori, staff-urile adiacente echipei mari, etc. s-ar fi intrat și în a treia lună de neplată. Probleme cu banii și cu chiriile au și jucătorii echipei mari (atât românii, cât și străinii), ceea ce, se spune, va genera un refuz al lotului de a participa la antrenamente sau de a merge în deplasări. Ori depunerea de memorii pentru a deveni jucători liberi. Se zvonește că, la Stejaru, Chico a cerut schimbarea, motivând că lipsa banilor îl împiedică să se mai concentreze la pregătire și la meciuri. Tot din cauza problemelor financiare, liniile telefonice în club au fost restricționate, iar întreținerea bazei sportive și a sediului administrativ suferă. „Problemele financiare de la Farul nu sunt nici mai mari și nici mai mici ca la alte cluburi, de tradiție sau nu. Traversăm o perioadă de criză. Nu avem restanțe decât pe o lună, iar la jucătorii echipei mari - pe o lună sau pe 15 zile. E o situație la care lucrăm pentru a o rezolva. Am promisiunea patronilor că mâine (n.n. - astăzi) se plătesc restanțe. Cred că am ajunge aproape la zi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului. Crainiciuc ne-a mai spus că pedeapsa de după incidentele de la Tulcea prevede ca Farul să susțină cele două meciuri de pe teren propriu, cu Sportul Studențesc și Săgeata Stejaru, nu cu porțile închise, ci pe un teren aflat la minimum 60 km distanță. Mențiunea „fără spectatori” s-a transmis eronat de către FRF. Farul a făcut recurs la această hotărâre, având ca variante de disputare Tulcea și Slobozia.