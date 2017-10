Rapid şi-a desemnat noul antrenor

Rapid și-a desemnat noul antrenor

Ştire online publicată Miercuri, 15 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Cristian Pustai și-a reziliat contractul cu FC Rapid, el urmând să fie înlocuit în funcția de antrenor principal de italianul Cristiano Bergodi, a declarat, aseară, acționarul majoritar al grupării giuleștene, Valerii Moraru."Domnul Pustai nu mai este antrenorul Rapidului din această seară. Am ajuns la un acord de reziliere a contractului și în momentul de față consider că asta este cea mai bună soluție pentru Rapid. În locul dânsului va fi instalat Cristiano Bergodi. Am discutat deja cu dânsul, mâine (n.r. -azi) este la București și vom semna contractul. Nu am stabilit durata, dar nici nu este nevoie. Obiectivul dânsului va fi clar evitarea retrogradării", a spus, aseară, Valeriu Moraru, citat de realitatea.net.