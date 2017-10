„Rapid mai are doar şanse teoretice să prindă Europa“

Antrenorul Ioan Andone:

„Rapid mai are doar șanse teoretice să prindă Europa“

Ştire online publicată Miercuri, 12 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul Rapidului, Ioan Andone, a declarat, după victoria din meciul cu Pandurii Târgu Jiu, scor 1-0, că formația giuleșteană mai are doar șanse teoretice să se claseze pe un loc care să-i permită să joace în sezonul viitor în Europa League. „Am făcut o primă repriză proastă. Am încercat un 4-3-3, iar în repriza a doua un 4-4-2, așa cum trebuie să joace Rapid. Partea secundă a fost mai bună, ne-am creat ocazii și am reușit să marcăm. Nu mai avem decât șanse teoretice la locul șase, care duce în Europa, dar noi încercăm. În prima repriză, poate nici jucătorii n-au înțeles ce le-am cerut, pentru că nu am făcut decât două antrenamente tactice. Oricum, din punctul meu de vedere, nu există ghinion în fotbal. Ataci și trebuie să dai gol până la urmă. Săpunaru a făcut o comoție și de aceea l-am schimbat. Și-a revenit destul de greu, Lazăr i-a dat două palme să-l trezească. Sper să-l pot folosi în următorul meci”, a spus Andone.