Rapid i-a dat doi jucători lui Ianis Zicu ca să-l ajute în lupta pentru promovarea în Liga 1

Fundaşul central Cristian Ignat şi apărătorul stânga Enriki Finichi au fost cedaţi, tot pentru un an, la Unirea Constanţa, formaţia din Liga a 2-a pe care o pregăteşte Ianis Zicu.Antrenorul constănţenilor vizează promovarea în Liga 1, pentru care a luptat şi sezonul trecut cu Farul, când a pierdut calificarea în play-off la golaveraj. Ignat (18 ani) este lăudat de toţi cei care l-au văzut jucând, dar este considerat prea crud pentru a face faţă încărcăturii meciurilor din Liga 1."Le mulțumesc tuturor, colegilor, staff-ului și conducerii pentru tot ceea ce au făcut pentru mine, arătându-mi ce înseamnă să fii fotbalist și cât de frumos este să joci la un club precum Rapid. Și bineînțeles, fanilor, unici în România, care sunt minunați și care au fost alături de noi la bine, dar mai ales în momentele grele. Forța Rapid!", a declarat Ignat pentru pagina de Facebook Rapid 1923."Mă simt pregătit să joc la o echipă nouă, cu colegi noi, și sper să facem un sezon bun. Îmi pare rău că plec de la echipa cu cei mai frumoși suporteri și că mă despart timp de un an de un grup deosebit și o echipă lângă care am reușit să fac performanță. Le urez multă baftă colegilor și staff-ului tehnic și sper să ne revedem cu bine", a spus, la rândul său, Enrichi Finichi, (19 ani).