Rapid ar putea reveni în Liga 1: Primăria Voluntari vrea să preia marca și palmaresul grupării din Giulești

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe scena din Liga 1 ar putea sa revina din sezonul viitor una dintre echipele de traditie din fotbalul romanesc. Primaria Voluntari vrea sa cumpere palmaresul Rapidului, iar actuala echipa FC Voluntari ar urma sa joace in Liga 1 sub denumirea Rapid, informeaza Digi Sport.Consiliul Local si Primaria Voluntari intentioneaza sa puna pe ordinea de zi in perioada imediat urmatoare propunerea de preluare a marcii si palmaresului Fotbal Club Rapid SA. Aceasta societate se afla in faliment dupa ce anul trecut instanta a respins prelungirea perioadei de insolventa si astfel echipa de fotbal a fost eliminata din toate competitiile.Marca si palmaresul clubului ar urma sa fie achizitionate in schimbul unei sume de bani care ar ajunge la creditorii firmei falimentare.Clubul Rapid Bucuresti a fost infiintat in anul 1923 si are in palmares 3 titluri in Liga 1 (ultimul in 2003), 13 Cupe ale Romaniei (ultima in 2007) si 4 Supercupe ale Romaniei (ultima in 2007), o Cupa a Ligii (1994) si doua Cupe Balcanice (1965, 1966).