Rapid a trimis la TAS motivarea cazului „Varga - Bălan“

Ştire online publicată Miercuri, 05 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Acționarul majoritar al Rapidului, George Copos, a declarat, ieri, că gruparea giuleșteană a trimis la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) motivarea în cazul „Varga - Bălan”. „Gata, poate începe recursul. Am plătit mii de euro pe traduceri, am trimis, totul e rezolvat. Am zis că mergem până la capăt și așa facem. Noi suntem oameni de cuvânt, cazul ăsta nu poate rămâne așa”, a spus Copos. Deocamdată, nu s-a stabilit dacă Rapid va fi reprezentată de avocatul belgian Jean-Louis Dupont la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.