Raluca Strămăturaru: „La sanie, materialul de concurs face diferenţa”

Raluca Strămăturaru: „La sanie, materialul de concurs face diferența”

Raluca Strămăturaru, cea mai bine clasată componentă a Echipei Olimpice a României la PyeongChang 2018, și-a încheiat participarea la competiția sud-coreeană odată cu proba de sanie pe echipe.În cursa amintită, sportiva tricoloră a avut o coborâre foarte bună, obținând al treilea timp dintre toate cele 15 sportive care au deschis ștafetele.Odată scăpată de emoțiile competiției, Raluca a făcut cunoștință cu tradițiile locale. Cum în acest weekend se sărbătorește intrarea în noul an coreean, cea mai mare sărbătoare a Țării Dimineților Liniștite, Raluca Strămăturaru a mers în zona internațională a Satului Olimpic de la PyeongChang, unde a putut îmbrăca un costum tradițional – Hanbok și a ales din multitudinea de piese vestimentare un costum în culori pastelate.„Pentru mine urmează o perioadă de vacanță. Știu că nu va fi prea lungă. Sper ca măcar două săptămâni să fie. După aceea începem pregătirea pentru noul sezon și o luăm practic de la capăt. Știu că rezultatul de aici ne obligă. Ne dorim foarte mult sa avem rezultate bune în continuare și, de ce nu, să le îmbunătățim. Noi, sportivii, staff-ul tehnic, știm ce avem de făcut. Ceilalți de lângă noi au făcut deja lucruri foarte bune și importante. Materialele pe care le avem au fost OK, lucru care s-a văzut si ne-a ajutat foarte mult. La sanie materialul de concurs contează foarte mult, face practic diferența. Sunt convinsă ca toți vor face ceea ce trebuie pentru mine de acum încolo”, a declarat Raluca Strămăturaru.Sărbatoarea Seollal, care marchează intrarea în noul an coreean, a colorat frumos Jocurile Olimpice, cu foarte mulți voluntari îmbracati în haine tradiționale. Clopotul istoric din Seul din templul Boshingak bate o singură data pe an, atunci când anunță Seollal.