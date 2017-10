Raluca Olaru, meci cu Venus Williams

Ştire online publicată Joi, 30 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Raluca Olaru s-a calificat în premieră în turul secund la US Open, după ce a învins rezistența reprezentantei gazdelor, Ashley Harkleroad (82 WTA), scor 7-5, 1-6, 6-4. Victoria îi garantează un plus de 60 de puncte WTA, un cec de 27.500 de dolari și i-a scos-o în cale, pentru a doua oară în carieră, pe Venus Williams (cap de serie numărul 12). Olaru și Williams s-au mai înfruntat în acest an în semifinalele turneului WTA de la Memphis, americanca impunându-se, scor 6-3, 6-2.