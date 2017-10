Radu Voina, mulţumit de apărarea României în meciul cu Danemarca

Radu Voina, mulțumit de apărarea României în meciul cu Danemarca

Ştire online publicată Joi, 24 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul naționalei feminine de handbal, Radu Voina, a declarat după victoria de la Cupa Mondială, scor 28-22, că este mulțumit de jocul făcut de elevele sale. „Fetele au făcut un meci foarte bun și sunt mulțumit mai ales de faza de apărare. Am mai făcut și greșeli, pe care sper însă să le eli-minăm. Din păcate, s-a accidentat Cristina Vărzaru. S-a lovit rău la spate, dar toată durerea o simte pe picior. O să facă un control și vedem ce are, dar sper să nu fie grav”, a spus Voina. De cealaltă parte, tehnicianul danezelor, Jan Pytlick, a apreciat prestația României, despre care spune că este o echipă foarte puternică: „Naționala României ne-a supus unei presiuni foarte mari și ne-a fost foarte, foarte greu să pătrundem prin defensiva lor aproape tot meciul. Am făcut și noi o partidă destul de bună în apărare, dar în atac nu ne-am mișcat deloc bine”. România a învins, marți seară, Naționala Danemarcei, scor 28-22 (14-11), în primul meci al Grupei A din cadrul Cupei Mondiale, care se desfășoară tot în Danemarca. Marcatoarele tricolore au fost Ramona Maier (4 goluri), Carmen Amariei (4), Iulia Pușcașu (4), Oana Manea (4), Cristina Neagu (3), Clara Vădineanu (3), Ionela Stanca (2), Valentina Ardean Elisei (2) și Adina Meiroșu (2), în timp ce de la daneze s-a remarcat Moller, care a înscris de 8 ori. În celălalt meci al Grupei A, Suedia a reușit surprinzător să învingă Rusia, scor 25-23 (10-13). În Grupa B, Germania a învins Ungaria, scor 30-26 (16-11), iar Norvegia a trecut de Franța, scor 29-24 (15-11). Ieri, România a susținut al doi-ea meci, cu Rusia, scor 35-25 pentru rusoaice, iar ultimul joc din grupă va avea loc astăzi, de la ora 17, împotriva Suediei. Semifinalele competiției sunt programate sâmbătă, iar finala duminică.