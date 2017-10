Radu Gheorghe se retrage cu capul sus din activitatea sportivă

Trecut bine de vârsta pen-sionării, când alți colegi de generație au ca preocuparea plimbatul nepoților prin parcuri sau îngrijirea cățeilor prin curte, Radu Gheorghe, personaj care activează parcă de-o viață în sportul constănțean, a decis să își încheie, la rându-i, activitatea.După anii petrecuți la CS Farul sau CS Metalul, Radu Gheorghe a activat în ultimele sezoane la CS CFR Constanța, club în cadrul căruia a îndeplinit funcția de președinte al secției de popice-bowling.„Am împlinit, luna trecută, pe 7 august, vârsta de 75 de ani. Campionatul Național de popice de la Hunedoara a fost ultima competiție la care am participat, pentru că am hotărât să mă retrag. La anii mei, sănătatea este mai importantă. Mă retrag însă cu capul sus și le urez celor mai tineri, care vor prelua ștafeta, să aibă cel puțin atâtea performanțe câte am avut și eu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Radu Gheorghe.v v vDuminică, 11 septembrie, s-au împlinit 87 de ani de la înființarea Clubului Sportiv CFR, gruparea feroviară fiind cea mai veche structură sportivă din Constanța.Altădată prezent în top, CS CFR străbate în prezent o perioadă mai puțin fastă, numărul secțiilor, al sportivilor legitimați și al antrenorilor fiind extrem de redus, iar starea bazei sportive este una departe de standardele unei țări membre a Uniunii Europene.