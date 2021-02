Radu Began, un uriaş al voleiului constănţean. „A fost o perioadă senzaţională!”

CS Medgidia se află în plină ascensiune în Divizia A1 la volei feminin. Fetele antrenate de Florin Voinea şi Radu Began sunt pe locul 3 cu 29 de puncte, în spatele celor de la CSM Alba Blaj şi CSM Târgovişte.





Cu foarte multă bucurie în suflet, Radu Began își aduce aminte cu drag de perioada în care a îmbrăcat tricoul echipei CVM Tomis. Formația de la malul mării a întâlnit de-a lungul timpului echipe mari și chiar a reușit să triumfe în fața unora dintre ele.



Radu Began ocupa poziția de centru și își amintește de meciul cu PSG din Sala Sporturilor, în care, de cealaltă parte a fileului, l-a avut ca adversar pe super-starul Mory Sidibe.





„A fost o perioadă senzațională atunci când am jucat pentru CVM Tomis. Doamne, ce atmosferă era în tribune! Eram o adevărată forță a Europei. Am jucat în Final Four-ul Cupei Challange, acolo unde am reușit să cucerim medaliile de bronz. Îmi aduc aminte meciul cu Paris Saint Germain, de la Constanța. L-am blocat pe fabulosul Mory Sidibe, iar sala a sărit în aer. Îmi aduc aminte că, într-un an, Constanța a avut trei echipe în Liga Campionilor. Noi, echipa de volei a fetelor și HCM Constanța. Lumea venea la sală și asista la spectacol. Acum, din păcate, nu mai este același lucru”, a spus Radu Began.





Radu Began a fost un jucător care a ținut echipa strânsă în jurul său. Își aduce aminte că a jucat împotriva unor adversari redutabili, pe care nici nu visa să îi întâlnească.





„Am avut multe meciuri în care am jucat la intensitate maximă. Mă scoteau din minți adversarii când nu puteam să îi blochez. Colegii mă ajutau, ne formam strategia în funcție de jocul adversarului. Am jucat împotriva unor voleibaliști pe care nici nu visam să îi întâlnesc. Nu visam să calc în aceeași sală cu ei. Voleibaliști din Italia care jucau la forțe ale Europei", sunt cuvintele lui Radu Began, care admite că, dacă autoritățile nu se implică, voleiul constănțean nu va mai avea nicio șansă să dea o echipă care să se lupte pe plan european, așa cum a fost CVM Tomis. „În momentul de față, este greu să mai avem o echipă cum a fost cea în care am jucat la Constanța. Dacă autoritățile nu se implică și nu asigură un buget solid, este foarte greu. Nu se mai riscă nimeni din privat să bage bani în așa ceva, pentru că nu are nimic de câștigat”, a concluzionat Radu Began.





Unul dintre cei mai valoroși jucători pe care i-a avut CVM Tomis Constanța este Radu Began, cel care a avut amabilitatea să ne ofere un scurt interviu despre ceea ce înseamnă acum voleiul constănțean și ce a însemnat în trecut. În prezent, Began este antrenor secund la CS Medgidia și antrenor principal la ACS Top Volei 05 Constanța.