Rada a semnat contractul de antrenor principal cu Rapid

Ştire online publicată Vineri, 01 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Marian Rada a semnat, astăzi, contractul de antrenor principal cu gruparea FC Rapid și va putea conduce echipa de pe banca de rezerve la meciul cu Dinamo, programat, duminică, pe stadionul Giulești-Valentin Stănescu, în cadrul etapei a XXI-a a Ligii I.Acționarul majoritar George Copos a declarat, astăzi, agenției MEDIAFAX, că Marian Rada are tot sprijinul său. "S-a rezolvat, a semnat actele acum. Eu îl respect foarte mult pe Marian Rada, are întreg sprijinul meu", a spus Copos.El a adăugat că tehnicianul are dreptate în tot ceea ce spune. "Îl înțeleg perfect pe Marian Rada, are dreptate. Era o formalitate pe care trebuia să o îndeplinim. Am toată considerația față de el și la fel trebuie să simtă toți cei care au măcar o picătură de afecțiune față de Rapid", a adăugat George Copos.Contractul semnat de Marian Rada cu FC Rapid este valabil un an și jumătate.Tehnicianul Marian Rada declarase că riscă să nu poată sta pe bancă la meciul cu Dinamo, deoarece încă nu a semnat contractul de antrenor principal cu Rapid, el conducând echipa până acum din postura de secund. "Astăzi voi avea o întrevedere cu domnul Copos, pentru că eu încă nu am semnat contractul de antrenor principal și este o problemă. Eu am contract de antrenor secund, iar până acum am avut o derogare ca să pot sta pe bancă. Dar acum nu se mai poate și trebuie reglată această situație. Dacă nu semnez contractul, nu pot sta pe bancă la meciul cu Dinamo. Trebuia să se rezolve treaba asta demult. Astea sunt probleme mici, sunt aceleași condiții (n.r. - contractuale). Probleme mari și importante sunt pe teren. Sper ca întâlnirea cu domnul Copos să decurgă normal și să existe respect față de munca mea și a echipei", a spus Rada într-o conferință de presă.Echipa Rapid întâlnește duminică, de la ora 20.30, pe teren propriu, formația Dinamo, într-o partidă contând pentru etapa a XXI-a a Ligii I.