„Punem Constanţa la loc de cinste în baschetul feminin românesc”

Președintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu:

„Punem Constanța la loc de cinste în baschetul feminin românesc”

Echipa feminină de baschet CS Phoenix-Știința Constanța s-a calificat în Final Four-ul Cupei României, după ce s-a impus și pe terenul CSM-ului Alexandria, scor 58-54 (31-31), după ce câștigase și în tur, la Constanța, scor 70-55 (34-35).







Chiar dacă partida de la Alexandria a fost una echilibrată, cu multiple răsturnări de situație și egalități, nu s-a pus niciodată problema echipei calificate. Jucătoarele de pe litoral, antrenate de Predrag Stanjocic și Volha Tămîrgeanu, au forțat exact atât cât a fost necesar, primind o replică onorabilă din partea tinerei echipe din Alexandria.

Cea mai bună marcatoare a constănțencelor a fost Bianca Fota, cu 14 puncte. De asemenea, pentru Phoenix-Știința au mai punctat Chelsea Douglas (14), Jelena Jovanovic (11), Vladinka Erak (7), Andreea Beldian (3), Teodora Armanu (3), Cristiana Cutaș (3) și Ecaterina Armanu (2).

„Performanță istorică reușită de echipa noastră! Cu o istorie de doar două sezoane în întrecerile de senioare, ne putem mândri că am reușit ceea ce foarte puțini credeau că e posibil în urmă cu ceva timp. Dacă în primul an am obținut promovarea și la finele lui 2018 am ajuns între cele mai bune șapte echipe ale țării, de data aceasta am ridicat ștacheta. Le-am oferit fanilor performanța la care noi nici nu ne-am permis să visăm în trecut: calificarea în Final Four-ul Cupei României la baschet feminin. Mulțumirea noastră este cu atât mai mare cu cât am reușit, o dată cu această calificare, să ne îndeplinim și cealaltă promisiune asumată. Și anume, că vom pune Constanța la loc de cinste pe lista baschetului feminin din România. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibile, astăzi, dacă nu i-am fi avut aproape pe fanii noștri, care ne-au arătat necondiționată susținere, și pe reprezentanții autorităților locale, care au crezut în proiectul nostru. Toate acestea adunate ne-au făcut să ne unim forțele, să luptăm și să ne bucurăm la final. Împreună facem lucrurile să se miște”, a declarat președintele CS Phoenix, Cristian Mănăstireanu.







Final Four-ul Cupei României la baschet feminin va avea loc pe „Sepsi Arena” din Sfântu Gheorghe, a treia oară consecutiv. Anul acesta se vor disputa doar trei partide: semifinalele (30 martie) și finala mare (31 martie). Singura debutantă din careul de ași, CS Phoenix-Știința va întâlni pe CSM Satu Mare, lidera Ligii Naționale. În cea de-a doua semifinală, se vor duela ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe și Olimpia CSU Brașov.