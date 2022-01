Pumnii strânşi pentru bobul românesc. „Sperăm cu toată puterea într-o medalie olimpică”

Săptămâna viitoare, în data de 4 februarie, se va da startul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing 2022. Este cea mai importantă competiţie din lumea „sporturilor albe”, iar Constanţa va ţine pumnii strânşi fetelor de la bob, antrenate de profesorul Paul Neagu.După stagii de pregătire în străinătate, etape de Cupă Mondială şi Campionate Europene, pentru componentele lotului feminin olimpic de bob al României se apropie cu paşi uriaşi momentul marelui examen: startul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing.Echipa condusă de profesorul constănţean Paul Neagu este alcătuită din Andreea Grecu (pilot) şi Katharina Wick (împingător), iar de numele lor se leagă principalele speranţe ale tricolorilor la o clasare în Top 10 sau chiar o… medalie olimpică.„Federaţia Română de Bob şi Sanie are ca obiectiv de performanţă la această ediţie a Jocurilor Olimpice două clasări între locurile 7 şi 10. Dar noi în acest ciclu olimpic ne-am pregătit foarte bine şi sperăm cu toată puterea noastră într-o medalie olimpică. Acesta este visul nostru.Unul dintre locurile 7-10 pe care ni le propunem poate fi obţinut de ştafeta la sanie. De asemenea, speranţele noastre sunt îndreptate atât către bobul feminin, cât şi bobul masculin, au toate atuurile pentru a încheia probele între locurile 7 şi 10. Ambele echipaje ale României au făcut progrese foarte mari în ultima perioadă.Pe Andreea Grecu o recomandă experienţa acumulată, un timp de start în primele trei locuri la majoritatea competiţiilor din acest an. Şi clasarea (n.r. - pe locul patru) la testele de la Beijing de pe pistă olimpică, din octombrie, reprezintă de asemenea un atuu. De altfel, la Campionatele Mondiale din sezonul trecut, care se desfăşoară tot în patru manşe, echipajul format din Andreea Grecu şi Katharina Wick a încheiat o manşă pe locul trei. Iar acum se va concura în acelaşi sistem, cu acelaşi adversare... Deci cunoaştem adversarele, suntem pregătiţi, fetele speră şi sunt foarte bine motivate”, a declarat Sorina Ţicu, secretar general al Federaţiei Române de Bob şi Sanie.La Beijing, fetele profesorului Neagu se vor lupta nu numai cu sutimile şi cu echipajele adversare, ci şi cu virusul Covid-19. Multe dintre delegaţiile participante la Jocuri sunt afectate de noul coronavirus, astfel că cine va fi sănătos va avea şanse mai mari de a accede spre poziţiile fruntaşe.Joi, 27 ianuarie, satele olimpice s-au deschis oficial, în condiţii stricte de securitate. Organizatorii chinezi au construit trei sate olimpice separate pentru fiecare zonă unde au loc întreceri. Unul este în Beijing, altul în Yanqing, la 75 km distanţă, iar al treilea la Zhangjiakou, la 180 km. Peste 360 sportivi şi membri ai echipelor din peste 20 de ţări urmau să se mute, pe parcursul zilei de joi, în satele olimpice.XXXBobul este cea mai performantă disciplină sportivă de iarnă din România, tricolorii participând, începând din 1928, la 20 de ediţii ale JO de iarnă. Mai mult, la ediţia de la Grenoble 1968, echipajul Ion Panţuru - Nicolae Neagoe a cucerit bronzul, aceasta fiind singura medalie din istoria echipei olimpice „albe” a României.Boberii români au fost de 12 ori în Top 10 şi de 16 ori au terminat în primii 15 la Jocurile Olimpice.Andreea Grecu are cele mai multe prezenţe la JO pentru sportivele din echipa România: Sochi 2014, Pyeongchang 2018 şi Beijing 2022.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / IBSF