Pugiliştii constănţeni au încheiat anul competiţional cu o gală amicală

Pugiliștii constănțeni au încheiat anul competițional cu o gală amicală

Zilele trecute, în sala de box a Complexului Sportiv „Tomis” din strada Flămânda, a avut loc Gala festivă și de evaluare 2014, un eveniment care a încheiat anul competițional al pugiliștilor constănțeni. Aproximativ 20 de sportivi de la CS Farul, CS Năvodari și Callatis Mangalia, de la toate categoriile de vârstă - juniori, cadeți, seniori -, cu toții s-au pregătit pentru a face câteva meciuri demonstrative.„Am avut câteva meciuri demonstrative cu sportivii noștri Arsen Mustafa, Florentin Niculescu, Ionuț Băluță și Amiș Enver”, a declarat directorul executiv al AJB, Mihai Constantin.Acest eveniment a marcat încheierea anului competițional 2014, despre care Constantin spune că a fost foarte bun pentru boxul constănțean, în special că, anul acesta, a revenit în lumina reflectoarelor o competiție simbolică pentru Constanța: „Mănușa Litoralului”.„2014 a fost un an excepțional, cu rezultate foarte bune pentru boxul constănțean aduse de Enver, Niculescu, Mustafa și Băluță. Am avut satisfacții deosebite pe plan național și internațional. Anul acesta, putem spune că asociația noastră s-a aflat printre cele mai puternice din țară, poate chiar cea mai bună. Printre sportivii care s-au remarcat, trebuie să îi reamintesc și pe Ionuț Vulpe (Callatis), Ștefan Marcu (CS Farul) și Ion Dudulică (CS Năvodari). Plus de asta, după 20 de ani, pe scena constănțeană, a revenit competiția preferată a publicului nostru, «Mănușa Litoralului»”, a completat Constantin.Toți pugiliștii prezenți au primit cadouri oferite din partea Asociației Județene de Box.