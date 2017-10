Pugilist de la CS Farul, la Campionatul Naţional

Pugilist de la CS Farul, la Campionatul Național

În aceste zile, la Brăila, cei mai promițători pugiliști din România se înfruntă la Campionatul Național U22. Clubul Sportiv Farul Constanța va fi reprezentat de un singur sportiv, Ștefan Marcu (antrenor Mihai Constantin), ce va concura la categoria 60 kg.Din păcate, unul dintre cei mai talentați boxeri din județul Constanța, multiplul campion național la junori Ionuț Vulpe, antrenat de către Nicolae Chioveanu la Callatis Mangalia, s-a lăsat de sport, cu doar două luni înainte de cel mai important examen al carierei sale, Campionatului European de tineret (Brăila, perioada 13-22 martie). Totul spre dezamăgirea antrenorului său.„Vă dați seama cum mă simt după toată situația aceasta. Să muncești șapte ani și apoi să renunți, chiar acum când trebuia să demonstrezi cât de bun ești… greu de înțeles. Din păcate, nu am putut să-i asigurăm o soldă. L-am recompensat doar cu ce am reușit eu să aduc de la sponsori. S-a dus la muncă, convins și de familia sa. Eu am făcut tot posibilul să îl fac să se răzgândească, dar nu am reușit”, a declarat antrenorul Nicolae Chioveanu.