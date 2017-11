Sandu Iacob, după victoria de palmares a HCDS cu Magdeburg:

"Publicul a fost fantastic, am fost atât de aproape de calificare…"

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a reușit să învingă pe SC Magdeburg, scor 27-26 (15-15), duminică seară, la Sala Sporturilor, rezultat insuficient însă pentru a se califica în Grupele EHF. În tur, nemții se impuseseră cu 27-25.Într-o sală arhiplină, ce a adus aminte de vremurile în care Constanța învingea pe Barcelona, Skjern, Pick Szeged, Chambery sau Montpellier, echipa antrenată de Sandu Iacob a fost extrem de aproape să producă marea surpriză. În minutul 48, tabela arăta 25-20 pentru Constanța, iar tensiunea era la cote maxime.Momentul psihologic s-a consumat în minutul 55, când, la 26-23 pentru HCDS, Predrag Vujadinovic a ratat singur cu portarul, de pe semicerc. Germanii au strâns apoi rândurile în defensivă, făcând imposibilă misiunea jucătorilor constănțeni de a mai ajunge în poziție de finalizare, iar în atac au „înțepat” exact cât și când trebuia. HCDS învinge pe SC Magdeburg cu 27-26, iar aventura europeană a constănțenilor s-a încheiat aici.Pentru HC Dobrogea Sud, au marcat: Nikola Crnoglavac (6), Dragoș Soare (6), Dejan Malinovic (3), Dalibor Cutura (3), Stevan Vujovic (3), Laurențiu Toma (2), Predrag Vujadinovic (2), Ionuț Nistor (1), George Buricea (1).„Faptul că am învins o echipă de talia Magdeburgului ne mulțumește, însă am fost atât de aproape să o eliminăm… Am avut o diferență de scor considerabilă, însă ei au reușit să revină și să arate cât de valoroși sunt. Jucătorul care a făcut diferența a fost Damgaard, cel care a avut un final de meci incredibil. Vreau să mulțumesc publicului, a fost incredibil. Suporterii ne-au împins de la spate și au crezut în noi până la capăt. Ne pare rău că nu i-am putut răsplăti cum s-ar fi cuvenit”, a declarat antrenorul Sandu Iacob, la finalul partidei.